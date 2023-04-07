أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القاهرة.. الأوراق المطلوبة

أصبحت الشهادة الصحية إجراء رسمي ويشترط استخراجها لإتمام الزواج بشكل قانوني وتوثيقه من قبل المأذون الشرعي، لذلك يكثر البحث على محركات البحث عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القاهرة والأوراق المطلوبة.

«الوطن»، تنشر أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القاهرة والأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

- الإدارة الصحية - اسم المنشأة الصحية.

- الشرابية - التخصصي.

- شبرا - رعاية طفل الترعة نصر.

- شرق - مركز طبي الحي السابع.

- عين شمس - صحة الأسرة عين شمس.

- الخليفة م. التونسي الحضري

- مركز حضري الدراسة

- دار السلام مركز طبي دار السلام

- روض الفرج - المركز الحضري

- القاهرة الجديدة - التجمع الخامس

- التبين - التبين أول

- حلوان - أطلس

- الوايلي - رعاية طفل العباسية

- مصر الجديدة - عيادة ألماظة الشاملة

- الموسكي - رعاية طفل الموسكي

- عابدين - م. طبي عابدين

- عابدين - م. طبي الحي الثالث

- النزهة - مركز طبي المحكمة

- مصر القديمة - م. الزهراءطرة مركز طبي

- طرة - مايو 15 مركز طبي 5

- الشروق - مركز 100م

- المقطم - مركز أسمرات 2

- المعصرة - م. طبي المعصرة

- المعادي - مركز طبي الخبيري

- باب الشعرية - م. طبي باب الشعرية

- منشأة ناصر - م. منشأة ناصر

- الأميرية - مركز طبي الأميرية

- الزيتون - مركز طبي سراي القبة

- السيدة زينب - رعاية طفل مصر القديمة

- البساتين - مركز طبي صقر قريش

- السلام 1- مركز طبي الدلتا

- السلام 2 - مركز طبي النهضة القديمة

- غرب - مركز طبي الحي السادس

- بولاق - مركز حضري الجلاء

- حدائق القبة - م. طبي الخليج المصري

- الزاوية - رعاية طفل الأحلال

- المطرية - م. طبي المطرية

- المرج - مركز طبي الأندلس

- الأزبكية- م. طبي الفجالة الساحل المقسي

وتتضمن الشهادة الصحية للزواج 2023 البيانات الأساسية للمقبلين على الزواج، والتي جاءت وفقًا لمنصة وزارة الصحة:

- الاسم والرقم القومي.

- النوع.

- الجنسية.

- رقم الهاتف.

- العنوان بالبطاقة.

- عنوان سكن الزوجة.

- الفحوصات الطبية التي أجريت من وزن وطول وضغط الدم وفحص السكر والإيدز ونسبة الهيموجلوبين.

- إقرار من الطبيب والممرض بإعلام المنتفعين وهما الطرفان المقبلان على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.

- إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية التي قدمت له من خلال الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية.

- الشهادة صالحة لمدة 6 أشهر.

المستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات ما قبل الزواج

أوضحت الصحة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج، والتي تمثلت فيما يلي:

للمصريين:

- بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

لغير المصريين:

- جواز السفر/ وثيقة اللجوء.

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

- رسوم استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023