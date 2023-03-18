3 إجراءات للحصول على الشهادة الصحية لأداء الحج.. وأماكن مراكز التطعيم

من بين الإجراءات المطلوبة لأداء فريضة الحج، الشهادة الصحية التي تثبت خلو المتقدم لأداء فريضة الحج من الأمراض المعدية والتطعيمات اللازمة، والتي تتضمن استخراج شهادة طبية من مستشفيات الصحة تفيد الخلو من الأمراض، والحصول على التطعيمات ضد الإلتهاب السحائي وشلل الأطفال والانفلونزا، وسلبية مسحة كورونا.

وتشمل الشهادة الصحية الخاصة بالمتقدمين لأدء فريضة الحج 2023، الإرشادات الصحية وقائمة المواد المخدرة والأدوية والعقاقير الطبية المؤثرات العقلية المدرجة والخاضعة للرقابة في كل مصر والسعودية إجراءات طالب الخدمة.

المستندات والإجراءت المطلوبة لاستخراج شهادة صحية للحج

ويمكن استخراج الشهادة الصحية باتباع الخطوات التالية:

إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر للحصول على الخدمة.

إحضار 3 صور شخصية خلفية بيضاء بدون طاقية أو نظارة.

التوجه إلى مكتب تطعيم الحجاج والمعتمرين والموجودة بأقري مستشفي تابعة لوزراة الصحة أو وحدة صحية في منطقة المتقدم للحج بمديريات الصحة التابعة للمحافظة الميم بها.

أماكن وجود مراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين

تنتشر مراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بمكاتب صحة المسافرين في جميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا يوميا عدا يوم الجمعة.

وطالبت وزارة الداخلية من حجاج القرعة هذا العام الشهادة الصحية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي «135 ACYW» قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.