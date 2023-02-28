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أماكن استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج 2023.. تعرف عليها

كتب:

مريم الخطري
02:00 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
جانب من مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

جانب من مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، حصلت «الوطن»، على نسخة منه إن الوحدات الصحية المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تصل إلى 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية وهي المسؤولة عن استخراج الشهادة الصحية للزواج، لافتة الى أن الشهادات الصحية تستخرج في مدة لا تتجاوز 14 يوما فقط.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وتابعت وزارة الصحة والسكان خلال تقريرها الرسمي، أنه من الممكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 قبل المدة المحددة وهي 14 يوم، من خلال رسالة نصية ترسلها الوحدة الصحية إلى الطرفين المقبلين على الزواج بالتوجه إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبي الذي أجريا فيها التحاليل والفحوصات المتعلقة بالزواج لاستلام الشهادة الصحية المميكنة الحديثة، مشددة على أن الشهادات القديمة لن يتم العمل بها مجددا.

تفاصيل الشهادة الصحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه على الطرفين ضرورة عدم التلاعب في الشهاد الصحية والتي تتضمن الرقم القومي والاسم الرباعي والفحوصات الطبية التي اقرتها المبادرة وهي «مرض الإيدز، فيروس الكبدي بي وسي، ومرض الزهيري، صورة الدم وقياس نسبة الهيموجلوبين».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية والمراكز الطبية المخصصة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة.

ودعت الوزارة المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحة الطرفين المقبلين على الزواج، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، والحفاظ على أطفالهم من الإصابة بالأمراض الوراثية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.