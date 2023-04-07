«النقل»: «محور السخنة - الدخيلة» أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية

حددت وزارة النقل، الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية، ولها اهتمام كبير بالمحطات الجديدة بميناء السخنة، الجاري تطويره، وتقدمت أعمال تنفيذ التطوير حتى الآن، في إطار تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

تحالف هاتشيسون العالمية

وأكدت الوزارة أنه تم التوقيع مع تحالف هاتشيسون العالمية على عقدي مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

محور «السخنة / الدخيلة اللوجيستي»

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن أعمال تطوير ميناء السخنة، تأتي في إطار مشروع إنشاء محور «السخنة / الدخيلة»، اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف «هاتشسون- COSCO - CMA- MSC»، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمي.

ولفتت الوزارة، إلى أن ميناء السخنة سيضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وسيكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.