12 معلومة عن مواني هاتشيسون العالمية.. تدير محطات في 26 دولة «فيديو»

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة النقل، توقيع عقدين مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار لمشروعيْ محطة حاويات في الدخيلة وأخرى في ميناء السخنة.

تطوير ميناء السخنة والدخيلة

وضح تقرير صادر عن وزارة النقل، أن التحالف يشمل تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف «هاتشسون COSCO -CMA»، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف «هاتشسون- MSC».

في السطور التالية، ترصد الوطن أبرز المعلومات عن مواني هاتشيسون العالمية:

- مواني هاتشيسون تعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم.

- تتمتع مواني هاتشيسون بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والريادة كمستثمر ومُطور.

- أيضاً تتمتع مواني هاتشيسون بأكثر من 50 عاماً من الخبرة كمُشغل عالمي.

- مواني هاتشيسون هي أول مُشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ 1.3 مليار حاوية مكافئة.

- مواني هاتشيسون تُتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية.

- مواني هاتشيسون تدير محطات في 52 ميناء في 26 دولة.

- مواني هاتشيسون تدير حوالي 11% من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020.

- بلغ حجم تداول مواني هاتشيسون 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.

- تنظر لمصر على أنها مركزاً محورياً استثمارياً منذ أكثر من 15 عامًا.

- مواني هاتشيسون رائدة شركات الاستثمار في الموانئ وتطويرها وتشغيلها في العالم.

- مواني هاتشيسون تسعى لجلب مهاراتها وخبراتها وعلاقاتها التجارية لمصر بالعمل تحت رعاية وزارة النقل.

- تنفذ مواي هاتشيسون التقنيات الرائدة في المحطات الآلية مع التحكم عن بعد والتداول المستقل للحاويات.