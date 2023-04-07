فعاليات ليالي رمضان في شرم الشيخ والطور تجذب السياح والمواطنين

ليالي رمضان تسعد الصائمين في جنوب سيناء، حيث تقوم قصور الثقافة والفرق التابعة لها بتنظيم فعاليات ليالي رمضان في مناطق تجمع المواطنين في طور سيناء وشرم الشيخ.

أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجهت بضرورة أن تكون ليالي رمضان لا تقتصر على عروض فنية فقط بل تقدم أنشطة مختلفة داخل قصور وبيوت الثقافة تفيد الشباب والفتيات.

40 فعالية بجنوب سيناء

أكد وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تنظيم ما يقرب من 40 فعالية منذ 10 رمضان وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الليالي الرمضانية تجذب المواطنين، خاصة أنها تقام بعد صلاة التراويح وفي مناطق تجمع المواطنين في طور سيناء وشرم الشيخ.

وأضاف أن مسرح ساحة العلم بالطور العاصمة شهد احتفالية ليلة أمس وهي من التراث البدوي الأصيل، حيث جرى تقديم مجموعة من الأغاني التراثية المستوحاة من التراث السيناوى لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء منها «يا معلمين الصبر» بقيادة الفنانة سحر عيد.

وتابع أن فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء بقيادة الفنان علي عبد الفتاح قدمت فقرات من التراث السيناوى أيضا منها «كحيل العين»، وقال إنه جرى تنظيم فعالية في السوق التجارية القديم بشرم الشيخ وقدمت فرقة الشيخ العربى عبد الحميد للإنشاد الدينى باقة من الأغاني الدينية والوطنية والمديح منها «يا رسول الله، عظيمة يا مصر» ولاقت هذه العروض إعجاب المواطنين والسياح في ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

أوضح أحمد فريج أن قصور وبيوت الثقافة بالمدن نظمت فعاليات موازية لتنفيذ برنامج وزارة الثقافة في جنوب سيناء، موضحاً أن ساحة مقصد العائلة بالطور جرى إقامة ورشة أشغال المرأة بعنوان «إعادة تدوير المستهلكات» لتدريب الفتيات والسيدات على تدوير المستهلكات المتاحة من الإطارات المستعملة لتصنيع ترابيزات منزلية بسيطة مزينة بقماش الخيامية تدريب هدير حسن.

في قاعة نادي الأدب بقصر الطور عقدت أمسية ثقافية بعنوان «رمضان في البادية» ضمن احتفالات نادى الأدب بشهر رمضان المبارك، ناقشت الأمسية كيفية استطلاع الهلال، وماهية مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل فى البادية، وإلقاء عدد من القصائد والأبيات الشهرية المرتبطة بالشهر الكريم.

نفذ بيت ثقافة أبورديس ورشة فنية بعنوان «كارت معايدة» لتدريب الأطفال المشاركين على تصميم كارت.

فى مكتبة طابا الثقافية عقدت ورشة فنية لتنمية المواهب بعنوان «رسم وتلوين»، عقد بيت ثقافة دهب ورشة حكى وسرد قصصي، لمجموعة بستان الحكايات لحكاية «حيلة» شعر أحمد سويلم ورسومات هبة عنايت.