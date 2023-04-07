كيف يبدأ مريض السكري إفطاره في رمضان؟.. «الصحة» توضح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وجبة الإفطار الصحية لمرضى السكر، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وجبة الإفطار الصحية لمرضى السكر

وحددت وزارة الصحة والسكان، وفقًا للمنشور وجبة الإفطار الصحية لمرضى السكر كالتالي:

- ابدأ فطارك بتناول كوب من الماء مع التمر واللبن إذا أحببت.

- حاول ألا تزيد نسبة النشويات في الوجبة عن 40 إلى 50%.

- تجنب تناول الحلويات ويفضل تناول ثمرة فاكهة.

- امتنع عن السمن الصناعي وقلل الملح.

متى يفطر مريض السكري في رمضان؟

وقال الدكتور خالد حسن كشك، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بمستشفى كهرباء ألماظة، إنه يتعين على مريض السكر أن يقيس السكر من 3 إلى 5 مرات أثناء الصيام بواسطة أجهزة قياس السكر، وفى حال قياس الجهاز لأقل من 60 أو أعلى من 300 في أي قياس من القياسات فيتعين على المريض الإفطار بشكل عاجل وعدم استكمال الصيام.

جرعات ملائمة تتناسب مع فترات الصيام الطويلة

وأضاف كشك لـ«الوطن»، أنّه تتنوع العلاجات التي يتعاطاها مريض السكر من علاجات دوائية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن بالأنسولين، لافتا إلى أنه يجب على المريض استشارة طبيبه المعالج بفترة كافية قبل رمضان؛ للوصول إلى الجرعات الملائمة لتتناسب مع فترات الصيام الطويلة على مدى اليوم.

الرياضة لمرضى السكري فى رمضان

وأشار إلى أنّ الرياضة المنتظمة لمريض السكر في رمضان تعمل على تحسين حساسية الجسم للإنسولين الذي يقوم بإفرازه، مؤكدًا أنّ التمارين تساعد على تدفق الدم بصورة أفضل، ما يعمل على تجنب مضاعفات الأوعية الدموية المرتبطة بالسكر وزيادة مستوى الطاقة.