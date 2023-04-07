إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص.. اعرف عدد أيام العطلات

توقعت مصادر حكومية، موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، والتي يرغب الموظفون والعاملون بالدولة في الحصول عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وجهد الصيام من أجل أخذ قسط من الراحة، إضافة إلى تنفيذ برامج متعددة من السفر والخروجات وزيارة الأهل والأصدقاء والأحباب والتي تكون من مظاهر الاحتفال بالعيد الصغير كما يطلقون عليه.

وأشارت مصادر حكومية مسؤولة، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إلى أن إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، من الممكن أن تصل إلى 4 أيام لموظفي القطاع الخاص، و5 أيام للقطاع الحكومي.

إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل والسبت والأحد 22 و23، ثم الثلاثاء 25 أبريل.

وسيتم جمع إجازة عيد الفطر 2023، مع إجازة عيد تحرير سيناء الذي سيوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وقالت المصادر في تصريحاتها، إنه قد يصدر قرار استتثنائي من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتساب إجازة عيد الفطر 2023 خمسة أيام كاملة لكل من القطاعين الحكومي والخاص، وهذا ما سيؤكده المجلس في بيان له بعد عدة أيام.

إجازات شهر أبريل

ويأتي مجموع إجازات شهر أبريل، 14 يوما.. منها إجازة عيد الفطر 2023.

- يوم السبت 1 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 7 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة.

- يوم الاثنين 18 أبريل هو إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

- يوم الجمعة 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

- يوم السبت 22 أبريل إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

- يوم الأحد 23 أبريل إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

- يوم الاثنين 24 أبريل إجازة بمناسبة رابع أيام عيد الفطر 2023

- يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة 29 أبريل عطلة اسبوعية.

- يوم السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية.