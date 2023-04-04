إجازة عيد الفطر وأبريل 2023.. مفاجآت للطلاب وموظفي القطاع الخاص

مفاجآت سارة تنتظر الموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس، الذين يسعدهم الحصول على الإجازات، إذ يشهد العشر الآواخر من شهر أبريل، إجازة عيد الفطر 2023، التي من المحتمل، وفقا لمصادر حكومية مسؤولة، أن تصل إلى 5 أيام بداية من يوم الجمعة 21 أبريل إلى 25 أبريل 2023 لموظفي القطاع الحكومي وطلاب المدارس، و4 أيام لموظفي القطاع الخاص الجمعة والسبت والأحد، 21و 22 و23، ثم الثلاثاء 25 أبريل، حيث سيتم جمع إجازة عيد الفطر 2023، مع إجازة عيد تحرير سيناء الذي سيوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

بقرار استتثنائي.. إجازة عيد الفطر 2023 لمدة 5 أيام

ورجحت مصادر حكومية، أنه قد يصدر قرار استتثنائي من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتساب إجازة عيد الفطر 2023 خمسة أيام كاملة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.

إجازة عيد الفطر 2023 للبنوك.. 3 أيام

وأكدت المصادر، أن موظفي البنوك، لهم وضع ونظام مختلف، حيث سيحصلون على إجازة عيد الفطر 2023، حتى يوم الأحد 23 أبريل، ليستأنفوا العمل يوم الاثنين 24 أبريل، ثم يحصلون مرة أخرى على يوم إجازة جديدة يوم الثلاثاء 25 بمناسبة عيد تحرير سيناء.

14 يوما.. منها إجازة عيد الفطر 2023

وبنهاية شهر أبريل 2023، يكون المجموع 14 يوما إجازة خلال هذا الشهر، وهي على النحو التالي:

يوم السبت 1 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 7 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- يوم الاثنين 18 أبريل هو إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

- يوم الجمعة 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

- يوم السبت 22 أبريل إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

- يوم الأحد 23 أبريل إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

- يوم الاثنين 24 أبريل إجازة بمناسبة رابع أيام عيد الفطر 2023

- يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة 29أبريل عطلة اسبوعية.

-يوم السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية.