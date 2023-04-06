موعد إجازة عيد الفطر 2023.. تبدأ الجمعة 21 أبريل الجاري

موعد إجازة عيد الفطر 2023، من الموضوعات التي تشغل المواطنين إذ يتم ترتيب مواعيد حجز رحلات السفر لقضاء العيد مع الأهل، أو اصطحاب الأسرة إلى سفر سياحي خارج المدن وبعيدا عن أجواء العمل والمدن المزدحمة، لذلك ننشر موعد الإجازة وفق استطلاعات رؤية هلال شهر شوال وفق ما أعلنته الجهات المختصة.

موعد اجازة عيد الفطر 2023

موعد إجازة عيد الفطر 2023، يأتي عقب استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1444، مساء يوم الخميس الموافق 29 رمضان، أي أن شهر رمضان 29 يوما فقط وليس 30 مثل الأعوام الماضية، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيولد هلال شهر شوال يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل الجاري.

وعليه ستكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكيا يوم الجمعة 21 أبريل لذلك سيكون موعد إجازة عيد الفطر 2023 ابتداء من الجمعة 21 أبريل الجاري، وهي عطلة أسبوعية وكذلك السبت وتبدأ إجازة العيد رسميا من الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وبحسب تصريحات سابقة من مصادر حكومية لـ «الوطن» من المرجح أن يتم ترحيل إجازة الثلاثاء 25 أبريل «عيد تحرير سيناء»، إلى الخميس 27 أبريل، فضلا عن إجازة يوم الجمعة 29 أبريل عطلة اسبوعية، ويوم السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية، وبذلك تكون إجازة عيد 7 أيام متصلة.

ومن المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا رسميا بتفاصيل موعد إجازة عيد الفطر 2023، خلال الأيام المقبلة.

إجازة شم النسيم 2023

أما بخصوص الإجازات التي تسبق موعد إجازة عيد الفطر 2023 فقد حسم رئيس الوزراء الأمر وأصدر قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والقطاع الخاص.

موعد صلاة عيد الفطر

وتزامنا مع موعد إجازة عيد الفطر 2023، ستكون صلاة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وعند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.