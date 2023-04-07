موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يسعى الجمهور لمعرفة موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة اليوم، بطولة الفنانة نيللي كريم، من أجل متابعة الأحداث حول نادرة التي تبحث عن شقيقها بعد ضربه بالرصاص، وتدور فكرة المسلسل حول ميراث المرأة في الصعيد ومنعها من الحصول عليه، وتتوالى الأحداث المشوقة.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة الليلة

يأتي موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة الليلة، الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة الساعة 1 صباحًا.

أحداث مسلسل عملة نادرة

وخلال الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، وقفت نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم، أمام والد زوجها الراحل، لمحاولتها الحفاظ على إرثها وابنها، لكنه يرفض حصولها عليه إلا بشرط موافقتها على زواجها من ابنه الأكبر مسعود وتبدأ نادرة في وضع خطط أخرى في بالها، بعد موافقتها على شرطه.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يُذكر أن مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.