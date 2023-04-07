موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يرغب عدد كبير من مشاهدين مسلسل عملة نادرة، الذي تؤدي بطولته الفنانة نيللي كريم، في معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة، الذي يخوض السباق الرمضاني على شاشة قناة cbc، لاستكمال الأحداث التي تدور حول فكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهنّ من الحصول عليه، وتتوالى الأحداث المشوقة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أحداثا مشوقة منذ وقوفها أمام حماها، لحفاظها على ميراثها وابنها، لكنه يرفض حصولها عليه إلا تحت شرط موافقتها على زواجها من ابنه الاكبر، وتبدأ نادرة في وضع خطط أخرى في بالها، بعد موافقتها على شرطه.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يُذكر أنَّ مسلسل عملة نادرة، هو من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم جمال سليمان، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.