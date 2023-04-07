مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. نيللي كريم تطلب من رجال شداد حمايتها

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 15، والتي تعرضت أمس، تطورات كثيرة بشأن علاقة نادرة «نيللي كريم» بـ عبد الجبار الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، وطلبت نادرة من رجال شداد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، حمايتها، بعد أن قام مسعود بضرب شقيقها نبيل بالرصاص، وجرى نقله للمستشفى، ثم تسأل نادرة شداد كيف عرف موعد قدومها للشهر العقاري؟.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.