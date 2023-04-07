مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1.. مصطفى خاطر يتسبب في اشتباكات

يبدأ اليوم عرض الحلقة 1 من مسلسل كشف مستعجل، عبر شاشات التلفزيون، بعدما عرضه في النصف الأول من رمضان عبر منصة watch it.

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل التي سيتم عرضها الليلة، بذهاب الفنان مصطفى خاطر الذي يجسد شخصية يوسف في المسلسل، إلى طبيب نفسي وهو محمد عبدالرحمن «سهام عز الرجال»، ويطلب من تمرجي العيادة أن يدخل كشف مستعجل ويتسبب ذلك خلافات بين المرضى ويتشاجرون بالفعل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1

ويروي مصطفى خاطر، تفاصيل عن حياته للطبيب النفسي وشعوره بعدما فقد زوجته وطفله وخسر عمله.

يبدأ اليوم عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1، والذي يتكون من خمسة عشر حلقة فقط.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، بداية من اليوم الجمعة الموافق يوم 16 من رمضان، وسيعرض المسلسل على قناة DMC، يوميا.

وأعلنت قناة دي إم سي، عرض مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا ويعاد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا 3 مرات.

العرض الأول للمسلسل يكون في تمام التاسعة والنصف مساءا، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 4.30 صباحا، فيما تكون الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرا.