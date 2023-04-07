طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، حيث يتجلى سطوع الشمس بشدة على كورنيش الإسكندرية مع نشاط رياح قد تكون محملة بالأتربة تثير الأعين والتنفس، في بعض الأوقات نتيجة التغيرات الجوية.

رياح مع طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية اليوم أبرزها نشاط الرياح بمعدل 32 كيلو متر في الساعة وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 23 والصغرى 16، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، ما يعيقه فقط سرعة الرياح والأتربة.

اعتدال الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2 متر وهو أمر معتدل بحسب وصفهم.

المصايف تدعو المواطنين للإفطار على شواطئ الإسكندرية

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كافة المواطنين بضرورة استغلال الطقس الشتوى الرائع - بحسب وصفهم - حيث يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، لهذا وجهوا الدعوة للجميع لزيارة الشواطئ والاستمتاع بالطقس الرائع بالتحديد وقت الإفطار.