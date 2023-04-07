مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. كيف تتصرف نادرة بعد إطلاق النار على شقيقها؟

شهدت الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة، التي عرضت أمس، أحداثا شيقة وتطورات عدة، بعد أن طلبت نيللي كريم «نادرة» من رجال شداد «محمد لطفي» حمايتها، وتطلب من شداد تقصي أمر نبيل شقيقها، بعد أن ضربه مسعود بالرصاص، ونقل للمستشفى، وطلب من رجاله معرفة كل شيء عن نبيل، وتسأله نادرة كيف عرف موعد قدومها للشهر العقاري؟، فأكد أنه بعث أحد رجاله للشهر العقاري، للمراقبة، وأنه استعد لقدومها منذ 6 أشهر.

وينتظر الجمهور، عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 16، لمعرفة ما سيحدث بعد إطلاق النار على شقيق نادرة؟.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.