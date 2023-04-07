تجديد حبس صاحب مخبز وزوجته متهمين بالاستيلاء على حصص تموينية بالقاهرة

أصدر قاضي العارضات قررا بتجديد حبس صاحب مخبز وزوجته بتهمة الاستيلاء على حصص تموينية بالقاهرة، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

ضبط صاحب مخبز وزوجته بتهمة الاستيلاء على حصص تموينية بالقاهرة

وجرى القبض على المتهمين، بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة المرج، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، بقصد استخدامها في الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز ملكهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما 235 بطاقة تموينية، وماكينة صرف خبز.

الموقف القانوني

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، أنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأكد «عبد العظيم» لـ «الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».