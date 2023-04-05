تجديد حبس 3 مستريحين استولوا على 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 «مستريحين» استولوا على 14 مليون جنيه من 17 شخصا في سوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج لقيامهما بالنصب والاحتيال على 12 شخصا مقيمين بمحافظة سوهاج عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8.4 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

الاحتيال على 5 أشخاص

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال تجارة المواد الغذائية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 5.5 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين» .