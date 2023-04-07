تجديد حبس المتهم بالاتجار في الهيروين بالقليوبية 15 يوما

قرر قاضي العارضات تجديد حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

الاتجار بمخدر الهيروين

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، عند استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين بقصد، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، إضافة إلى سلاح أبيض، وميزان حساس.

العقوبة القانونية

يقول المحامي محمود عبدالله، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.