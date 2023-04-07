يترقب جمهور الفنانة نيللي كريم معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023، لمتابعة واستكمال الأحداث التي تدور حول فكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعها من الحصول عليه، وتتوالى الأحداث المشوقة، فما الذي ستفعله نادرة في الحلقة 16.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

جاء خلال الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، أحداث مشوقة بوقوفها في وجه عبد الجبار والد زوجها الراحل، لتحافظ على ميراثها وابنها، لكنه رفض حصولها عليه إلا بشرط موافقتها على زواجها من مسعود.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.