وظائف جديدة لذوي الهمم توفرها وزارة الشباب.. محاسبين وموارد بشرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، المساهمة في حل مشكلة البطالة والحد منها، وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين، من خلال عدة بروتوكولات وقعتها مع شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير فرص عمل متنوعة ومختلفة لكثير من فئات الشباب، خاصة ذوي الهمم القادرين على العمل.

وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مبادرة توظيف مصر، والإدارة المركزية للتدريب التابعة للوزارة، بالاتفاق مع شركة كبرى في مجال الخدمات، تطلب للتعيين من ذوي الهمم القادرين على العمل:

فرص العمل والوظائف المطروحة

1. محاسب خبرة من «2 إلى 4 سنوات »

2. مدير حسابات خبرة « خبرة 7 إلى 10 سنوات»

3. موظف موارد بشرية HRIS «خبرة من 2 الى 3 سنوات»

4. أخصائي مشتريات «خبرة أكثر من سنة»

5. اخصائي نظم و معلومات «خبرة من 3 إلى 5 سنوات»

6. موظف شئون عامليين خبرة من «2 إلى 4 سنوات»

مكان العمل: مدينة نصر «القاهرة»

الشروط:

• مؤهل عال

• خبرة في نفس الوظيفة

• جيد جدا في اللغة الإنجليزية

الحقوق والمميزات يستفيد منها العاملون

• راتب مجزي

• عدد ساعات العمل = 8 ساعات

• يومين إجازة في الأسبوع

• تأمين طبي عائلي واجتماعي