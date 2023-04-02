وظائف مطلوبة في 3 بنوك منها التجاري الدولي.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، حاجتها لشغل وظائف جديدة للعمل داخل قطاعاتها، بشروطٍ ومؤهلات محددة.

واستمرارًا للخدمات اليومية التي تُقدّمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة من البنوك، على هذا النحو:

- وظائف البنك التجاري الدولي

أشار البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل وظيفتين وهما:

وظيفة مهندس أعمال

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.

- درجة الدراسات العليا ميزة إضافية.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة الأعمال.

- تطبيق متعدد التخصصات للمعرفة الواسعة التي تغطي الأعمال والبيانات والتكنولوجيا.

- خبرة صناعة مصرفية قوية.

- وعي قوي بسياسات الأعمال وإدارة المخاطر وتقييمها.

- مهارات اتصال قوية بما في ذلك اللفظية والمكتوبة.

- مهارات متقدمة في حل المشكلات والتحليل.

وظيفة أخصائي حوكمة المعلومات

- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- من 1-2 سنوات خبرة عمل سابقة.

- خبرة في تحليل البيانات أو إدارة البيانات أو إدارة المعلومات أو إدارة البيانات أو الوظائف ذات الصلة بتحليل البيانات ستكون ميزة إضافية.

- المعرفة الجيدة في تقنيات التنقيب عن البيانات، والتعامل مع مجموعات البيانات الضخمة ميزة إضافية.

- مهارات تحليلية قوية مع درجة عالية من الدقة.

- مهارات حل المشكلات ومعالجة البيانات.

- القدرة على تحليل مشاكل العمل المعقدة.

- وظائف بنك HSBC

وفي بنك بنك HSBC، نوّه عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن توافر وظيفة شاغرة وهي:

وظيفة مدير عمليات الدعم المالي - حلول المدفوعات العالمية

واشترط البنك أن تتوفر في المتقدمين لشغل الوظيفة الشروط التالية:

- قدرات قيادية قوية مع مهارات تدريب وتحفيزية ممتازة.

- ممارس مُثبت لإجراء عينات ضمان الجودة وقيادة التحسين الإيجابي في نتائج جودة مكالمة الفريق.

- الالتزام بالتطوير المستمر سواء على المستوى الشخصي أو في غيره، لإضافة قيمة للمنظمة وللتطوير الوظيفي العام.

- مهارات اتصال ممتازة - محادثة وكتابية.

- القدرة على تنظيم العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

- فهم قوي للمراحل المختلفة للصعوبة المالية فيما يتعلق بالعملاء في سياسة الصعوبات المالية.

- وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

أما عن وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي فأعلن عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن حاجته وظيفة وهي:

وظيفة مدير العلاقات الماسية - البيع بالتجزئة

- تعزيز علاقة العميل الحالي واحتياجاته لتنعكس في خطة كل عميل.

- تحقيق هدف ودائع / أصول شهرية بالإضافة إلى هدف ترقية قوي.

- مسؤول عن نمو وإدارة المنتجات وربحية عرض الأولوية لمصرف أبوظبي الإسلامي عبر بنك ADIB مصر.

- خبرة 6 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء فقط في الخط الأمامي للقطاع المالي.

- 7 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء سواء في القطاع العقاري أو في خط المواجهة في القطاع المالي.