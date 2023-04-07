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موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

كتب:

إسراء عبد العزيز
03:02 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة

يرغب عدد كبير من جمهور الفنانة نيللي كريم، في معرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، الذي تدور أحداثه حول «نادرة» التي تقف في أمام والد زوجها الراحل لتحافظ على إرث ابنها، وتستمر الأحداث في إطار تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقهنّ فيه.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

وتحدد موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، منذ بدء السباق الرمضاني، يكون في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، بعد عرضه في موعده الأساسي الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc. 

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم أبرزهم جمال سليمان، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وندى موسى ورمزي العدل،  وأحمد عيد، وكمال أبورية، ونهى صالح، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وريم رؤوف، وكريم عبد العاطي، ومحمد فهيم، وهشام عاشور.

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