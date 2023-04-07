«أوقاف الإسكندرية»: تخصيص 871 مسجدا لصلاة التهجد و282 للاعتكاف 

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وجهزت المساجد التي سيؤدي خلالها المصلون صلاة التهجد، والمساجد التي سيُسمح للمواطنين الاعكتاف فيها هذا العام بعد أن توقف على مدار الثلاث سنوات الماضية.

589 مسجدا لصلاة التهجد

وقال الشيخ هاشم الفقي، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، لـ«الوطن»، إن المساجد جاهزة منذ بداية الشهر الكريم على أكمل وجه احتفالاً بشهر رمضان نظرا لروحانيات وروح هذا الشهر الفضيل، وصلاة التراويح تتم في معظم مساجد الإسكندرية، ومع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وشوق المصلين إلى صلاة التهجد التي ينتظرونها من العام للعام، وتحدد لها 589 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء التهجد.

عودة الاعكتاف بالمساجد

كان الاعكتاف في المساجد توقف بسبب فيرس كورونا خلال السنوات الثلاث الماضية، وبحسب الشيخ هاشم الفقي فإن مساجد الإسكندرية هذا العام سيكون بها اعتكاف بعد هذا التوقف الطويل، وهي عادة وسنة يحبها المسلمون خلال شهر رمضان من كل عام، وجرى تحديد عدد 282 مسجدا كبيرا بمختلف المناطق السكنية والأحياء والمدن في الإسكندرية لاستقبال المعكتفين خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

وأكد وكيل «أوقاف الإسكندرية»، على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، حيث أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء، وقراءة القرآن وسماع دروس العلم والتقرب إلى الله.