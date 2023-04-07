ضبط 4.5 طن بلح غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالبحيرة

نفذ مكتب مراقبة الأغذية بالتحرير الجنوبي بمحافظة البحيرة، حملة تفيشية على الأسواق والمحلات التجارية ناحية مركز بدر، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط الآتي:

66 جوال معبأ بلح جاف بإجمالي وزن 4.390 طن لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية أو مصدر مع تغير الخواص الطبيعية لوجود سوس وحشرات ميتة.

- ضبط 15 برميل معبأ مخلل مشكل واستخدام براميل سبق استخدامها في تعبئة المواد الكيماوية، وكذلك لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 1.920 طن.

- ضبط 75 عبوة بوزن 41 كيلوجرام أكياس معبأة بمسحوق بودر عصائر ومشروبات مختلفة الأحجام والنكهات منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات.

حملة تموينية في دمنهور

وفي دمنهور وخلال حملات على محال السوبر ماركت، تم ضبط 100 كيلوجرام لحوم وكبدة وأسماك مجمدة منتهية الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج المدون على العبوات بأحد محلات السوبر ماركت، وتم التحفظ على تلك المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بتكثيف الحملات لإدارة مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، في إطار التعليمات والضوابط المقررة قانونًا مع التنسيق مع الجهات المختصة بصفة دورية.