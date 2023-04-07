ينتظر عشاق الدراما الرمضانية، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر والذي يشاركه البطولة فيه الفنان محمد عبدالرحمن، حيث يذاع مسلسل كشف مستعجل اليوم بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك بعد الانتهاء من عرضه على منصة Watch IT، خلال النصف الأول من الشهر.

وأعلن شادي الرملي، مخرج مسلسل كشف مستعجل، الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل والذي يتكون من خمسة عشر حلقة فقط.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، بداية من اليوم الجمعة الموافق يوم 16 من رمضان، يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا ويعاد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتبدأ الحلقة الأولى من المسلسل بذهاب الفنان مصطفى خاطر، إلى محمد عبدالرحمن ويجسد شخصية «سهام عز الرجال» طبيب نفسي، ويطلب من تمرجي العيادة أن يدخل كشف مستعجل ويتسبب ذلك خلافات بين المرضى بالعيادة حتى يتدخل الأخير لحل المشكلة.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا.

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل على شاشة الحياة في تمام التاسعة والنصف مساءا، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 4.30 صباحا، والثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرا.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.