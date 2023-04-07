موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي اليوم

أعلنت قناة دي إم سي، موعد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1 بطولة مصطفى خاطر، الذي ينطلق اليوم، إذ يتكون المسلسل من خمسة عشر حلقة تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي، بداية من اليوم الجمعة.

ويذاع المسلسل يوميا على دي إم سي، الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا ويعاد الساعة الثامنة والنصف صباحا.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر تلفزيون الحياة، يوميا، إذ يعرض المسلسل الساعة التاسعة والنصف مساء، ويعاد مرتين الأولى الساعة 4.30 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1.30 ظهرا.

مسلسل كشف مستعجل

وتبدأ الحلقة الأولى من المسلسل بذهاب الفنان مصطفى خاطر، إلى محمد عبد الرحمن الذي يجسد شخصية طبيب نفسي في المسلسل، ويطلب من تمرجي العيادة أن يدخل «كشف مستعجل» متقدما على باقي المرضى ويتسبب ذلك في خلافات بين المتواجدين بالعيادة حتى يتدخل الطبيب لحل المشكلة.

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم وهم: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.