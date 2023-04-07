تفاصيل الودائع ذات العائد المدفوع مقدما في بنك التعمير والإسكان

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الودائع لشهر أبريل 2023، من بينها الودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا، بدون انتظار نهاية المدة وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على الودائع ذات العائد المدفوع مقدما، يمكن للعميل صرف العائد بمجرد ربط الوديعة، ويمكن الاستعلام عن قيمة العائد قبل إصدار الوديعة.

أسعار العائد على الودائع ذات العائد مدفوع مقدما

وأسعار العائد تبدأ من مدة شهر بسعر عائد 2.50%، و3% الربع سنويًا، ويحصل صاحب وديعة الـ 6 أشهر أي النصف سنويًا على 3.75%، ووديعة السنة 4%، والعامين 3.75%، والوديعة التي تكون مدتها 3 سنوات العائد 4%.

تفاصيل الاسترداد من بنك التعمير والإسكان

وفي حال الاسترداد قبل المدة المحددة يتم إعادة احتساب العائد بحسب المدة الفعلية للوديعة، كما يمكن للعميل الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الوديعة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، أي 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل سعر الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.