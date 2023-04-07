ضبط أكثر من 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 1631 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13845 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 203 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 140 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا.

فى مجال تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2225) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.

فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (231) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.