مراسل «القاهرة الإخبارية» بلبنان: خسائر بمشروع للري جراء القصف الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية بلبنان، إن الأراضي اللبنانية الجنوبية شهدت أحداث سريعة ومتلاحقة تضمن قصف إسرائيلي بالرابعة فجرًا بتوقيت بيروت، لافتًا إلى أن هذا القصف نتج عنه حالة من الغضب لدى الحكومة اللبنانية.

واضاف سنجاب في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الاخبارية، أن الحكومة اللبنانية كانت تأمل أن يكون هناك ضغطًا من المجتمع الدولي لتفادي أي تصعيد محتمل بالأراضي اللبنانية، غير أنه يبدو أن جميع هذه المحاولات بائت بالفشل.

خسائر بمشروع للري بالجنوب اللبناني جراء القصف الإسرائيلي

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية بلبنان، أن إسرائيل نفذت قصفًا فجرًا في عدد من المناطق جنوبًا، مشيرًا إلى أنه بالبداية أصدرت مصلحة الليطاني بيانًا أن القصف الإسرائيلي طال منطقة مفتوحة وتأثر مشروع إنشاء مجمع صناعي للري بهذه المنطقة.

وتابع أنه لم ينتج عن القصف أي خسائر بشرية أو مادية، وهو ما دفع وزير الخارجية اللبناني إلى إصدار بيان أعلن فيه أنه طلب من بعثة لبنان الدائمة بالامم المتحدة للتقدم بطلب وشكوى رسمية ضد غسرائيل وإنتهاكاتها في الجنوب اللبناني.