تفاصيل حسابات التوفير الإسلامية من بنك قناة السويس.. اعرف سعر العائد

كشف بنك قناة السويس على أسعار العائد على حسابات التوفير لشهر أبريل 2023، من بينهم حسابات التوفير الإسلامية بالجنيه المصري بصيغة المضاربة، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، يكون سعر العائد على مبلغ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه 3.5%، ومن مبلغ 100 ألف جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه 4.50%.

أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية

ويحصل صاحب المبلغ من 5 ملايين جنيه فأكثر على 5.50%، ويستحق العائد على أقل رصيد أثناء الشهر بصورة ربع سنوية.

شروط حسابات التوفير الإسلامية

من الشروط العامة لحسابات التوفير الإسلامية يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.

المستندات المطلوبة من بنك قناة السويس

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من بنك اقناة السويس، طلب فتح حساب، وصورة من الرقم القومي السارية، وفاتورة مرافق حديثة.