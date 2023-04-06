تفاصيل حساب التوفير Edge في بنك قناة السويس.. دورية صرف شهريا

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير لشهر أبريل 2023، من بينها حساب التوفير Edge، بالجنية المصري، والحد الأدنى بـ5000 جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على حساب التوفير Edge، الحد الأدنى لاحتساب الفائدة 5 آلاف جنيه وعائد يصرف شهريًا، ومن المميزات الحصول على بطاقة الخصم التي تتيح للعميل سحب النقدية من أي ماكينة صرف.

أسعار العائد على حساب التوفير

وكذلك إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية، وبالنسبة لأسعار العائد من مبلغ 5 آلاف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه يكون 1.50%، ويحصل صاحب الشريحة من 50 ألف إلى أقل من 100 جنيه على 1.75%.

والشريحة من 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه يكون العائد 6.50%، والمبلغ من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه يحصل صاحبها على عائد 7.00%.

حساب التوفير Edge

ومبلغ مليون جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه في حساب التوفير Edge، يكون العائد 7.50%، وشريحة الـ10 ملايين فأكثر تكون بعائد 8.00%.