تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك قناة السويس.. عائد مرتفع

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت طوال الفترة، لشهر أبريل 2023، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على شهادة الادخار الثلاثية، يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

أسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية

وبالنسبة لأسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية الثابتة، يحصل العميل على 16% شهريًا، و16.250% ربع سنويًا، و17% سنويًا.

ويتم احتساب العائد من بنك قناة السويس على شهادة الادخار من اليوم التالي لعملية الشراء، ومن المميزات التي يقدمها البنك إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

مميزات شهادة الادخار الثلاثة من بنك قناة السويس

ويتيح البنك أيضا، إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية، وعن المستندات المطلوبة للعملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة، فيما يتقدم العملاء الجدد بأوراق فتح حساب وطلب إصدار الشهادة.