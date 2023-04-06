تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس.. الحد الأدنى للشراء ألف جنيه

كشف بنك قناة السويس عن أرباح شهادة الحصاد أو كما يطلق عليها أيضًا شهادة الادخار ذات العائد المتغير لشهر أبريل 2023، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، تكون خيارات صرف العائد شهري حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 1.25%.

أسعار العائد على شهادة الحصادة

وبالنسبة للشهادة ربع سنوية، يتم طرح 1.00% من سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي،، والنصف سنوية يتم طرح 0.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس الماضي، قررت تحريك أسعار الفائدة 2% على الإيداع لتصل إلى 18.25% والإقراض 19.25%.

وأسعار العائد على شهادة الحصاد ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، تكون تقريبا 17% شهريًا، و17.25% ربع سنويًا، و17.5% نصف سنويًا.

مميزات شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

ومن مميزات شهادة الحصاد من بنك قناة السويس، أنه يتم احتساب العائد من تاريخ الإصدار، ولا يوجد رسوم إصدار، ويمكن الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة، وكذلك إمكانية الحصول على البطاقات الائتمانية بدون رسوم للإصدار للسنة الأولى.