موعد ليلة القدر 2023 في مصر والدول العربية في تاريخ واحد هذا العام

تحدث الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن موعد ليلة القدر في رمضان 1444 هجريا، والذي يعيش المسلمون اليوم السادس عشر منه، بعدما كثر التساؤل عن موعد ليلة القدر في رمضان الحالي، وهل ستختلف في مصر عنها في الدول العربية أم لا؟

موعد ليلة القدر 2023 في مصر

وقال «هندي»، لـ«الوطن»، إن موعد ليلة القدر 2023 في مصر سيكون موحدا في جميع الدول العربية هذا العام، أي في يوم رمضان نفسه لكل الدول، وذلك بسبب توحيد بدء الصيام ورؤية هلال شهر رمضان 2023، في جميع الدول العربية في الوقت نفسه، وعدم تأخير أو تقديم دولة عن أخرى هذا العام.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن موعد ليلة القدر في مصر، دائما ما يكون واحدا في العالم كله، حيث يتجلى الله عز وجل على عبادة في ليلة القدر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان حسبما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تختلف في توافقها مع أيام رمضان، فإذا اختلفت دولتان مثل مصر والسعودية في بداية رمضان ورؤية الهلال، فإن ليلة القدر تاتي على سبيل المثال بتاريخ 27 رمضان وفي السعودية يوم 28، لأنهم رمضان بدأ هناك بعد مصر بيوم، لكنها سيكون الموعد نفسه، فقط يختلف تاريخ الشهر.

كما أوضح أنه في النهاية يكون اليوم الذي تتنزل فيه الملائكة ويتجلى فيه الله هو يوم واحد لكل العالم، ولكن يختلف تاريخه باختلاف موعد بدء الشهر في كل دولة، لافتًا إلى أن موعد ليلة القدر سيكون موحدا في جميع الدول العربية هذا العام، والسبب هو أن جميع الدول العربية بدأت صيام الشهر سويا، لذا ستوافق ليلة القدر رقم تاريخ اليوم نفسه برمضان في هذه الدول.

موعد ليلة القدر 2023 في مصر

ولم يشهد العالم العربي والإسلامي توافقا وتوحدا في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، مثلما حدث هذا العام، إذ أعلنت جميع الدول العربية وعدد من الدول الإسلامية بدء شهر رمضان الكريم الخميس 23 من مارس الماضي، في ظاهرة لافتة ومغايرة لما شهدته مطالع الأهلة خلال عشرات إن لم تكن مئات السنين الماضية، من تضارب في ثبوت الرؤية، أدت في بعض الأحيان إلى انقسام الدول بل وسكان البلد الواحد في بدء الصيام ونهايته.