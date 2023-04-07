زيلينسكي: منصة «يونايتد 24» جمعت 300 مليون دولار تبرعات لأوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن أنه منذ إطلاق منصة «يونايتد 24» لجمع التبرعات قبل 11 شهرًا، جرى جمع أكثر من 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، من أكثر من 110 دول.

وقال الرئيس الأوكراني -في منشور على «تليجرام» وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية- إن «أوكرانيا تشعر بدعم العالم كله في النضال من أجل الحرية والاستقلال، شكرا لكم».

يذكر أنه جرى تأسيس منصة جمع التبرعات «يونايتد 24» من قبل الرئيس الأوكراني في مايو 2022.

ومن بين سفراء المنصة المغنية والممثلة باربرا سترايسند، والممثل مارك هاميل، وفرقة إيماجين دراجونز، والمخرج الفني بالنسياجا ديمينا، والممثل ليف شرايبر، والمخرج السينمائي ميشيل هازانافيسيوس، ورائد الفضاء سكوت كيلي، والمؤرخ تيموثي سنايدر، والمغني الريفي براد بيزلي، والممثلة كاثرين وينيك، ونجوم أوكرانيا الرياضيين إيلينا سفيتولينا وأندريه شيفتشينكو وأولكسندر أوسيك.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، إن أوكرانيا لا تتاجر في أراضيها ولا ترى أي سبب للتخلي حتى عن سنتيمتر واحد من أراضيها.