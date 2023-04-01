الرئيس الأوكراني يطالب الدول المحايدة عسكريا باتخاذ موقف أخلاقي بشأن الصراع مع روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول المحايدة عسكريا باتخاذ موقف أخلاقي تجاه الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد انضمام سويسرا إلى حزمة العقوبات العاشرة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

روسيا بدأت اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو، اليوم السبت، إن روسيا بدأت اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي، وأمس، قتل الجيش الروسي، طفلا أوكرانيا آخر.

ولفت إلى أنه وقع مرسومين بفرض عقوبات على من يعملون لصالح الحرب الروسية.

وتابع أن مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا يواصل هذا العمل، ولن ينجو أي شخص من أولئك الذين يساعدون روسيا أو يعملون لصالحها أو يزودون أو يصنعون أسلحتها؛ لن يفلت أحد من المسؤولية.

حزمة العقوبات العاشرة للاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن سويسرا انضمت هذا الأسبوع إلى حزمة العقوبات العاشرة للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه من المهم أن تتخذ الدول المحايدة بالمعنى العسكري - السياسي موقفا أخلاقيا واضحا تجاه العملية الروسية، وتجاه تدمير روسيا للنظام العالمي على أساس القواعد.

وأفاد الرئيس الأوكراني بأنه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدأ العمل على أول تقرير دولي منفصل، والذي سيتناول بالتحديد ترحيل روسيا القسري للأطفال الأوكرانيين ومحاولات استيعاب أطفالنا.

وأعرب عن استيائه لترؤس روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك سبب من هذا القبيل يوقف إصلاح المؤسسات العالمية، لا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الإصلاح الذي فات موعده بشكل واضح بحيث لا يمكن لدولة مثل روسيا وأي دولة أخرى تريد أن تكون مثلها أن تعطل السلام.