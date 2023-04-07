«الزراعة الآلية» تستعد لموسم حصاد القمح.. و«الأشقر» يعدد فوائد الميكنة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدادات قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال معداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جهته قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، أنه تم إجراء كافة عمليات الصيانة اللازمة لجميع الآلات بمحطات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، لضمان استعداداتها لموسم حصاد محصول القمح، فضلا عن تقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية، فضلا عن المساهمة في عمليات الحصاد في المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة، خاصة في الفرافرة والمنيا وتوشكى.

توعية المزارعين

وأشار الاشقر إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، فضلا عن نشر وتوعية المزارعين، بأهمية استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية، في كافة المراحل، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد.

تقليل الهدر في الحصاد

وأضاف أن استخدام الميكنة الزراعية يساهم في تقليل الهدر والفاقد في الحصاد، فضلا عن أنه يوفر الوقت والمجهود وخفض كافة التكاليف.

وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن اتجاه المزارعين الى استخدام الميكنة الزراعية يساهم في زيادة دخولهم، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وضمان إنتاجية عالية، حيث الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، في حال اتباع الميكنة الزراعية من بداية تجهيز وتسوية التربة، حيث تساهم أيضا في تقليل الفاقد من البذور، والأسمدة، وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي والتي يتم توجيهها بشكل سليم باستخدام الميكنة.