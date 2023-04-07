موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي

يحرص متابعو ومحبو الدراما الرمضانية، على معرفة مواعيد عرض المسلسلات والإعاداة على مدار اليوم لمن لم يتسنى لهم خاصة حضور العرض الأول، لذا أعلنت قناة دي إم سي، مواعيد إعادة مسلسل كشف مستعجل اليوم.

وفيما يلي نعرض موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر، الذي ينطلق اليوم، إذ يتكون المسلسل من خمسة عشر حلقة تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا ويعاد الساعة الثامنة والنصف صباحا.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعاد مسلسل كشف مستعجل عبر شاشة تلفزيون الحياة، يوميا، في تمام الساعة 4.30 صباحا، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 1.30 ظهرا.

مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث المسلسل حول مطاردات حول جريمة قتل، حيث يزور يوسف ا«مصطفى خاطر»، دكتور سهام طبيب نفسي «محمد عبدالرحمن» ليحكي له عن مشاكله وما يشعر به، ليكون في نهاية الأمر أمام خيارين، إما أن يعالج يوسف من القتل خلال أسبوعين أو يقتله يوسف.

يتكون مسلسل كشف مستعجل من خمسة عشر حلقة ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم وهم:مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.