«تعليم القاهرة» تشارك في اليوم العالمي للصحة بلوحات إرشادية وتوعية للطلاب

أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أهمية وتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء فالحصول على رعاية صحية ملائمة وميسورة التكلفة حق من حقوق الإنسان والرعاية الصحية الشاملة.

نشر ثقافة الخدمات الصحية

وأشار مدير المديرية إلى أهمية دور المدرسة فى نشر ثقافة الخدمات الصحية بين الطلاب وحثهم على الاهتمام بالصحة والحفاظ عليها لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء وذلك بمناسبة اليوم العالمى للصحة العالمية من أجل تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم.

ووجه «موسى» بضرورة إعداد اللوحات الإرشادية في فناء المدارس وداخل الفصول يوضح فيها أهمية القضايا الصحية العالمية ونشر الثقافة الصحية بين الطلاب وتقديم توصيات للارتقاء بالصحة وذلك من خلال الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح.

يوم الصحة العالمي

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة العالمى فى عام 1948.واعتبار من عام 1950 يوافق يوم الصحة العالمى هو السابع من أبريل فى كل عام، ومن أهداف يوم الصحة العالمى دعم الطبقات الإجتماعية الفقيرة وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية، الإهتمام بالصحة البيئية، توضيح أهمية الإقتصاد الصحى.

يقوم عمل منظمة الصحة العالمية على المبدأ الذى يقضى بأنه ينبغى أن يتمتع جميع الناس فى كل مكان بأعلى مستويات الصحة، وتضم منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا وتعمل المنظمة فى جميع أنحاء العالم لتعزيز أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه لجميع الناس دون النظر إلى الدين أو نوع الجنس أو الحالة الإقتصادية أو الحالة الإجتماعية.

وبحلول عام 2023 تهدف المنظمة إلى بلوغ أهدافها المليارية الثلاثة التى تشمل ضمان إستفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتجمع المنظمة نخبة من الخبراء فى مجال الصحة من جميع أنحاء العالم لإنتاج مواد مرجعية بشأن القضايا الصحية العالمية وتقديم توصيات للإرتقاء بصحة جميع الناس، وتتألف منظمة الصحة العالمية من جمعية الصحة العالمية والدول الأعضاء والأمانة.