في يوم الصحة العالمي.. ما هي جهود مصر في هذا المجال بالتفصيل؟

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود مصر في مجال الصحة تزامنا مع احتفال العالم في اليوم السابع من أبريل، كل عام، بيوم الصحة العالمي، موضحاً أن احتفال هذا العام يأتي في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم، بسبب العديد من الأزمات وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا.

تعزيز الإنفاق الاجتماعي على قطاع الصحة

بذلت مصر العديد من الجهود في الفترة الأخيرة، لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز الإنفاق الاجتماعي على قطاع الصحة، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتحسين المنظومة الصحية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.

جهود مصر في مجال الصحة

تمثلت جهود مصر في مجال الصحة في إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لتحسين صحة المواطنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

المرجع التاريخي للاحتفال بيوم الصحة العالمي

وعن المرجع التاريخي للاحتفال بيوم الصحة العالمي، أوضح التقرير أنه في عام 1946 تمت الموافقة على دستور منظمة الصحة العالمية في مؤتمر الصحة الدولي بمدينة نيويورك، وفي 1948 بدأ الاحتفال بيوم الصحة العالمي بالتزامن مع تأسيس منظمة الصحة العالمية، وفي عام 1978 عقد المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية، والذي كان الأساس لدعوة المنظمة للتغطية الصحية الشاملة.

في عام 1994 تم وضع تعريف شامل للصحة الإنجابية وذلك خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد بمصر في 1994 وفي عام 2015 وضعت أهداف التنمية المستدامة حيث تضمن الهدف الثالث الصحية الجيدة والرفاه، وفي عام 2021 تم اكتشاف العلاج عن طريق مضادات الفيروسات.

تقديم خدمات الفحص المبكر والتثقيف الصحي

مرت 3 سنوات على انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي جسدت اهتمام الدولة المصرية بصحة المرأة، وحققت المبادرة إنجازات ملحوظة لتصبح واحدة من أهم المبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين، فبحسب تقرير مركز المعلومات، قدمت المبادرة خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ 34 مليونًا و724 ألفًا و866 سيدة من المستهدفات.

كما تم تقديم خدمات الفحص المبكر والتثقيف الصحي في 3538 وحدةً صحيةً، وتقديم خدمات الكشف المبكر في 102 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019 وحتى 29 مارس 2023.