أماكن للخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة.. أبرز 21 مكانا للفسحة

قبل عيد القطر المبارك 2023 يستعد المواطنون في كل محافظة لتحديد أماكن الخروح والفسحة خلال الإجازة، والتي تستمر لعدة أيام، ومنها أماكن الخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة، حيث تتوفر في المحافظة العديد من المناطق والمتنزهات التي يستطيع المواطنين الترفية والاستمتاع فيها خلال العيد.

أماكن للخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة

وتتميز مدن ومراكز المحافظة بوجود أماكن للخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة، وبأشكال متنوعة، حيث اهتمت للمحافظة علي مدار السنوات الماضية في إنشاء الحدائق والمتنزهات الجديدة والتي يزيد عددها عن 20 حديقة جديدة فضلا عن تطوير وإعادة تأهيل الحدائق العامة الأخري علي مستوي المدن بتوجيهات من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون.

أماكن للخروج في العيد بشبين الكوم بأقل تكلفة

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، أماكن للخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة، في إطار خدماتها للقراء تسهيلا عليهم لمعرفة أماكن الخروج في أجازه العيد في محافظة المنوفية:

1- برج المنوفية بقويسنا علي طريق الطريق الزراعي من أهم المعالم التي يمكن قضاء وقت مميز فيها خلال العيد.

2- شارع المصنع بمدينة شبين الكوم، والذي أصبح من أهم المناطق التي بها تكدس في أوقات الاحتفالات والاعياد نظرا للاهتمام بجوده الشارع وتوفر المقاهي والمطاعم به.

3- ممشي مدينة الشهداء، والذي تم إنشاءه بطول كيلو في ثلب المدينة علي أحدث الطرازات وبشكل جمالي فريد.

4- حديقة جيهات السادات في مدينة تلا، وابتي تم تطويرها وتجهيزها وأصبحت في شكل جمالي مثالي ويقصدها المواطنين بكثافة للاستمتاع بها.

5- شارع الاستاد بشبين الكوم، من أهم المناطق التي يقصدها المواطنين في المناسبات والاحتفالات ويتوفر بها مئات المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

6- قصر ثقافة شبين الكوم، والذي يقوم بتنظيم حفلات في أيام العيد احتفالا به، كما يحتوي علي سينما تقوم بعرض أحدث الأفلام المصرية والأجنبية.

7- كورنيش الباجور وحديقة الباجور، واللذان يشاهدان تواجدا كبيراً من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات التي بها تجمعات.

8- حديقة 30 يونيو في منوف والتي تعد لوحة فنية وشكل جمالي، وتم إنشاؤها خدمة للاهالي وتشهد إقبالا ونواجدا كبيرت من المواطنين.

9- كورنيش شبين الكوم، من المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا خاصة بعد تطويرها وإضافة مقاعد لها خلال السنوات الأخيرة.

10- منطقة الملاهي في شبين الكوم والتي يقصدها الأطقال وأولياء الأمور لقضاء وقت سعيد بها.

11- المتاحف الموجوده في محافظة المنوفية مثل متحف دنشواي في مركز الشهداء، ومتحف وقصر الرئيس السادات.

أماكن الفسحة في العيد بالمنوفية.. أندية ومراكز شباب

ومن بين أماكن للخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة، هي الأندية ومراكز الشباب والتي يتم توفير الدخول بتكلفة جنيهات قليلة لدخول تلك الأماكن والاستمتاع وقضاء إجازة العيد فيها، ومن بين أماكن الفسحة هذه ما يلي:

12- نادي جمهورية شبين الكوم

13- استاد الجامعة في شبين الكوم

14- نادي ميت خاقان الرياضي

15- مركز شباب تلا والذي يحتوي علي ملاهي وحمام سباحة

16- نادي بركة السبع الرياضي

17- نادي قويسنا الرياضي

18- نادي أشمون الرياضي

19- نادي منوف الرياضي

20- ملاعب غزل شبين الكوم الرياضي

21- استاد شبين الكوم الرياضي