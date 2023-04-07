أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك وأكثر ما يشغل بال الصائمون هو معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية، لما فيه من الفرحة عقب انتهاء فريضة الصيام، وحددت الحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية

ويبحت كل سكان محافظة من محافظات مصر عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 الخاص بها نظرا لاختلاف فروق التوقيت بين كل محافظة وأخري، ولذلك تقدم «الوطن» في هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية.

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الدقهلية الساعة 5:47 دقيقة، وهو بعد شروق شمس يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 بنحو 25 دقيقة، ويكون موعد فجر آخر يوم في شهر رمضان المبارك في الدقهلية الساعة 3:49 دقيقة.

فروق توقيت في موعد صلاة عيد الفطر 2023

وتلتزم كل محافظة من محافظة مصر المختلفة بموعد صلاة عيد الفطر المبارك نظرا لوجود فروق توقيت بين محافظة وأخري ونستعرض هنا عددا من موعد صلاة الفطر في عدد من المحافظات لتوضيح وجود فروق التوقيت ومنها:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة الساعة 5:48 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية الساعة 5:52 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجيزة الساعة 5:50 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية الساعة 5:44 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان الساعة 5:48 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسيوط الساعة 5:52 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر الساعة 5:47 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة الساعة 5:50 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف الساعة 5:50 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بورسعيد الساعة 5:43 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جنوب سيناء الساعة 5:42 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية الساعة 5:50 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية الساعة 5:48 صباحا.

استعدادات مساجد الدقهلية لصلاة عيد الفطر

وفي سياق متصل استعدت مديرية الأوقاف بالدقهلية بقيادة الشيخ صفوت عبد النظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لاستقبال الراغبين في الاعتكاف بعدد 449 مسجدا على مستوى المحافظة، والذي يبدأ من ليلة 20 من رمضان حتى موعد عيد الفطر المبارك.