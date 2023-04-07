موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الوادي الجديد

مع قرب حلول عيد الفطر 2023، يبحث المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد، إذ إنّ من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان المبارك فلكيا خلال 29 يوماً فقط، ويحل بعدها عيد الفطر المبارك، التي تطلق فيه التكبيرات الخاصة بالعيد ويبدأ المواطنين في محافظة الوادي الجديد التوافد بالآلاف على المساجد الكبري.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد، في هذا التقرير ضمن خدماتها الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، لمعرفة عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر، وكيفية أداء صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد في تمام الساعة 5:57 صباح يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، لتعلن بداية أيام عيد الفطر المبارك.

كم عدد التكبيرات في صلاة العيد؟

ووفقاً لبيان دار الإفتاء، أجاب عن تساؤل المواطنين حول كم عدد التكبيرات في صلاة العيد، حيث إنّ صلاة عيد الفطر المبارك تتكون من ركعتين تُجزأ إقامتهما مثل باقي الصلوات، كما تنطبق عليها السنة النبوية والهيئة كمثيلتها من الصلوات، حيث من ينوي صلاة العيد، لابد أن يكبر في البداية سبع تكبيرات سواء كانت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية تكبيرة خمسًا القيام والركوع، وتكبيرات قبل القراءة.

ما سنن يوم العيد؟

يتساءل عدد من المسلمين حول سنن صلاة عيد الفطر والتي تتمثل في ثلاث وهي المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال، كما تعد صلاة العيد أنّها فرض كما أجمعوا عليها من أهل العلم، مع جواز تخلف بعض الأفراد عنها، ولكن حضورها ومشاركة المسلم لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.