مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادثين على طرق البحر الأحمر

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 10 آخرين في حادثين بطرق القصير مرسى علم وطريق شلاتين-حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، َوتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين للمستشفى وإيداع الجثث مستشفى القصير المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

مصرع وإصابة 11 شخص في حادث طريق القصير مرسى علم

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث تصادم سيارتين ميكروباص، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حالة المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بمستشفى القصير المركزي بأن حالة المصابين ترواحت بين متوسطة و خطيرة وهي عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة وكسور بالجسم ونزيف وتم عمل جميع الإسعافات الأولية وتم حجزهم تحت العلاج لحين تحسن حالتهم الطبية.

أسماء المتوفين في الحادث

وكشف المصدر الطبي لـ«الوطن» أن المتوفين في الحادث هم حسن حسين محمد 40 عاما، محمود محمد رضوان 16 عاما، وصاحب الجثة الثالثة مجهولة الهوية.

حادث طريق الشلاتين

والحادث الثاني بطريق الشلاتين حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر وقع نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل تقل شخصين أسفر عن إصابتهما إصابات خفيفة وتم علاجهما في الحال ورفضوا نقلهما إلى المستشفى.