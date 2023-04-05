عاصفة ترابية ورياح شديدة تضرب البحر الأحمر.. سرعتها 36 كيلومترا في الساعة

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية و رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 36 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى تكون شبورة ترابية على الطرق السريعة، خاصة أن مدن البحر الأحمر تقع على ظهير صحراوي، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ونصحت غرفة عمليات البحر الأحمرالمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وارتداء الكمامات، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية وعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، كما حذرت السائقين توخي الحذر على الطرق السريعة واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة.

تحذير صحة البحر الأحمر

وحذرت صحة البحر الأحمر المواطنين من التقلبات في الأحوال الجوية والتي تتزامن مع بداية شهر الربيع، وتجنب الخروج في الأماكن الترابية والاستراحة في أماكن باردة و شرب سوائل كثيرة بين الفطار والسحور.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان بتحسن درجات الحرارة اعتبارا من غدا الخميس، على أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.