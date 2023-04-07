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ياسمين صبري: «الكبير أوي» أجمل حاجة بتتعرض في رمضان.. إيه اللذاذة دي

كتب:

أحمد حامد دياب
05:25 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي

أشادت الفنانة ياسمين صبري بمسلسل الكبير أوي الجزء السابع والذي يُعرض عبر فضائية «on» ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الكبير ده أجمل حاجة بتتعرض في رمضان، إيه الضحك ده، إيه اللذاذة دي، مش ممكن، يا رب كل رمضان موجودين».

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

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