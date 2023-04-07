أماكن للخروج في العيد بالغردقة بأقل تكلفة.. شواطئ بـ10 جنيهات ومماشي مجانية

مع اقتراب عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك يبحث المواطنون عن أماكن الخروج في العيد بالغردقة، حيث تستقبل الغردقة آلاف الزائرين لقضاء العيد لما تملكه من أماكن خروج بأقل تكلفة حيث شواطئ عامة نهارا وممشى سياحى مجانا ليلا.

أماكن للخروج في العيد بالغردقة

وتستعرض «الوطن» أماكن الخروج في العيد، حيث تضم الغردقة عددا من الشواطئ العامة أشهرها شواطئ العائلات، والدخول فيها بأجور رمزية، بالإضافة إلى عدد من المماشي السياحية والتي تفتح أبوابها للمواطنين مجانا، ويستمر فيها السهر حتى الساعات الأولى من الصباح، وهي الممشى السياحي بطريق القرى جنوب الغردقة وممشى شيري بوسط مدينة الغردقة وممشى هاواي شمال مدينة الغردقة وممشى النصر بوسط مدينة الغردقة وتضم المماشى على جانبها محلات تجارية ومطاعم وكافيهات سياحية وبازارات وقريبة من الموصلات العامة.

تكلفة الشاطئ العام 10 جنيهات

كشف أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة بأن الغردقة تضم شواطئ عامة تشرف عليها محافظة البحر الأحمر أكبرها شاطئ العائلات رقم 2، ويقع في شارع الكورنيش وسط مدينة الغردقة ورسم الدخول 20 جنيها للفرد لغير الأعضاء والأطفال مجانا وشاطىء العائلات رقم 1 ورسم الدخول 50 جنيها بالنهار ورسم الدخول ليلا 10 جنيهات للفرد.

تطوير شواطئ العائلات بالغردقة

وأضاف «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن» أن شواطئ العائلات شهدت تطويرا لاستقبال المواطنين في إجازة العيد 10 وتضم عددا من الكافيتريات وحديقة أطفال وكافتيريات وشاشات عرض عملاقة و«جيم» صالات طعام وممشى سياحي ومحلات تجارية.