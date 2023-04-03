أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في الغردقة.. شواطئ ورحلات بحرية

أيام قليلة ويحتفل المصريون بشم النسيم 2023 في محافظات مصر وتأتي الغردقة على رأس المدن التي تضم أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في الغردقة حيث الشواطئ والمنتجعات والمماشي السياحية والمزارت والرحلات البحرية.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في الغردقة

وأوضح محمد عيد الخبير التسويق السياحي استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف الزائرين للاحتفال بعيد شم النسيم 2023‪ حيث تعتبر الغردقة هي الوجهة الأولى للمصريين لقضاء احتفالات شم النسيم 2023‪.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن الغردقة تضم عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية وعدد من المماشي السياحية والشواطئ العامة والخاصة ومزارات سياحية ورحلات بحرية واكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط بعد دبي، ومن أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم طبقًا لموقع تريب أدفايزر العالمي لذلك يفضلها المصريون والأجانب لقضاء احتفالات الأعياد.

رحلات بحرية في شم النسيم

تشهد الغردقة توافد عدد كبير على الرحلات البحرية في شم النسيم حيث تضم شواطئ الغردقة عدد من الجزر والمحميات الطبيعية أشهرها جزيرة الجفتون وتبحر إليها المراكب من الساعة التاسعة صباحاً والعودة في الساعة الرابعة مساء ويتخلل الرحلة وجبة غذاء على المركب ووقفة في منطقة الشعاب المرجانية لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة.

ممشى سياحي في شم النسيم في الغردقة

تضم الغردقة عدد من المماشي السياحية التي يمكنك الاستمتاع بها في شم النسيم وهي الممشي السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال الغردقة وممشي النصر بشارع النصر وسط الغردقة وممشي شيري بشارع شيراتون والممشى السياحي بطريق القرى جنوب مدينة الغردقة.