عيد الفطر 2023 في الغردقة.. شواطئ بأجر رمزي للعائلات

تستعد أجهزة مدينة الغردقة، لاستقبال آلاف الوافدين، لقضاء إجازة عيد الفطر 2023 على شواطئها، إذ تمتلك عددا من الشواطئ العامة والخاصة، تمتد نحو 40 كيلومترا، بدءا من منتجعات الجونة وهاواي شمالا، حتى سهل حشيش ومكادي جنوب المدينة السياحية.

شواطئ العائلات بأجور رمزية في الغردقة

كشف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات، أن الغردقة تمتلك 4 شواطئ تحت إشراف محافظة البحر الأحمر، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أكبر الشواطىء العامة في الغردقة، شاطىء العائلات، ويقع وسط المدينة، ويستقبل آلاف المصطافين في اجازة عيد الفطر المبارك، ورسم الدخول لغير الأعضاء 50 جنيها شاملة الكراسي الشمسية.

شواطئ العائلات بالغردقة

وأضاف أن ثان أكبر الشواطئ العامة، شاطئ العائلات رقم 2، ويقع في شارع الكورنيش وسط مدينة الغردقة، ورسم الدخول 20 جنيها للفرد لغير الأعضاء، ودخول الأطفال بالمجان، وثالث الشواطئ العامة بالغردقة التي تشرف عليها محافظة البحر الأحمر، شاطىء العائلات رقم 1، ورسم الدخول 50 جنيها بالنهار، وليلا 10 جنيهات.

تطوير شواطئ العائلات

أكد «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شواطئ العائلات بالغردقة شهدت تطويرا ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الغردقة، إذ تضم عدد من الكافتيريات وحديقة أطفال وكافتيريات وشاشات عرض عملاقة، و«جيم»، صالات طعام وممشى سياحى ومحلات تجارية.